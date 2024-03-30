وزيرة التخطيط تفتتح صالة ألعاب رياضية للعاملين والدارسين بمعهد التخطيط

كتبت أسماء أمين

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صالة ألعاب رياضية "جيم" لخدمة العاملين بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد و أعضاء مجلس الإدارة.

واثنت السعيد على فكرة إقامة صالة ألعاب رياضية لخدمة العاملين والدارسين بالمعهد والتي تتوافق مع اهتمام الدولة بالرياضة.

وفي سياق متصل توجه أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل الدعم الذي قدمته الوزارة للمعهد لإنشاء هذه الصالة وتزويدها ببعض الأجهزة والمعدات الرياضية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الوزارة والمعهد.

وأشار العربي الى أن صالة الألعاب الرياضية التي تم افتتاحها، مزودة بأحدث المعدات الرياضية والتي تواكب التطور التكنولوجي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان إدارة المعهد بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين والدارسين بما ينعكس على أدائهم المهني والأكاديمي.



