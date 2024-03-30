وزارة الزراعة: تطوير قدرات المعامل المعتمدة دوليا لحصر ومكافحة العفن البنى

كتبت أسماء نصار

‫قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تم تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًاً فى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، وهو ما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولى "معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والميكروبيولوجى والصحة الحيوانية وغيرها.

أضافت بلابل أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

وأشارت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، إلى أنه تم تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البنى فى البطاطس بواقع 1366 فدان لموسم 2024/2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالى 694 ألفا و537 فدانا.