زراعة المنوفية تنظم قافلة زراعية لعروة البطاطس الصيفى

كتبت أسماء نصار

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق والتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية قافلة زراعية بالباجور، حول عمليات الخدمة للعروة الصيفية لمحصول البطاطس وتقييم نبات الازولا كمصدر علفي جديد في المجترات، فضلا عن الممارسات الجيدة على محصول البطاطس.

يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

يشار الى ان البطاطس تعتبر من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية في بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائي الرابع على مستوى العالم تلي القمح والذرة والأرز، و من المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وأكدت وزارة الزراعة أن هناك عدداً من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البنى في محصول البطاطس من أهمها اختيار الأصناف المقاومة بحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن لذلك يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علمياً والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.