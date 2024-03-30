ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم بالشرقية.. أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين

الشرقية فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على أسماء متوفيين اثنين و9 مصابين، ضحايا حادث تصادم وقع اليوم إثر انقلاب ميكروباص وتصادمها بسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي في الشرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "محمد أحمد" 22 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، و"حسين السيد" 46 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، و"محمد عصام" 25 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، و"محمد محمود" 35 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، و"إبراهيم أحمد" 35 عاما، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و"خالد صابر" 43 عاما، مقيم بمحافظة بني سويف، و"مصطفى أشرف" 21 عاما، مقيم بمحافظة البحيرة، و"أحمد سامي" 30 عاما، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و"عماد حسين" 48 عاما، مقيم بمحافظة بني سويف، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وجثتي كل من: "عادل محمد" 33 عاما، مقمي بمحافظة أسيوط، و"إبرهيم عبدالكريم" 23 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفين الاثنين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.