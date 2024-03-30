معبر رفح أبوابه لا تغلق.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال مصابين ومسافرين

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم السبت عبور تواصل مرور شاحنات قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع منوع في طريقها لقطاع غزة، ووصول مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، انه جاري استقبال 41 مصابا وجريحا ومرافقيهم، واستقبال 86 مصريا من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و 300 مسافرا من غزة، 20 من حملة الإقامات الاجنبية، 70 طالب يدرسون خارج غزة، كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والأدوية ومؤن منوعة تسيير 289 شاحنة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

كما تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش، ،وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتى اليوم 715 طائرة بينها 580 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين،