مصرع شخص وإصابة 22 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخر نقل على طريق كفر داود - السادات، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 22 أخرون فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخر نقل على طريق كفر داود - السادات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن السعيد مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

