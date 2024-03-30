اليوم السابع
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مستعمر يختطف طفلا فلسطينيا من حوسان غرب بيت لحم

السبت، 30 مارس 2024 10:05 ص
مستعمر يختطف طفلا فلسطينيا من حوسان غرب بيت لحم مستوطنون- أرشيفية
وكالات

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اختطف مستعمر، صباح اليوم السبت، طفلا، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرا من البؤرة الاستعمارية  "سيدي بوعز" الجاثمة على ارضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عاما)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.

يشار إلى أن المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين.







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الاحتلال




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