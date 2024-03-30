محافظ الجيزة يوجه بدعم معرض أهلا رمضان فى العمرانية بمستلزمات العيد

كتبت - مرام محمد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بنطاق المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، واللبن، والفول، والجبن" والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.

وتابع المحافظ توافد المواطنين بحي العمرانية على معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر، مشددًا على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبية احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات مع التاكيد على دعم المعرض بمستلزمات العيد من عارضين للملابس والمأكولات بأسعار مخفضة.

وشهد منفذ بيع اللحوم بمعرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية إقبالاً من المواطنين، نظرًا لجودة اللحوم المعروضة مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل على المواطنين.