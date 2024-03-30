اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 03:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكحك يبدأ من 110 جنيهات.. تخفيضات 30% بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

السبت، 30 مارس 2024 03:00 ص
الكحك يبدأ من 110 جنيهات.. تخفيضات 30% بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية كعك العيد
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بأسعار مخفضة، يطرح المشاركون في معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، مستلزمات عيد الفطر من الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار مستلزمات العيد لدى أحد العارضين على النحو الآتي: كحك سادة بـ110 جنيهات، كحك ملبن بـ110 جنيهات، كحك عجوة بـ110 جنيهات، بسكويت فرنساوي بـ115 جنيهًا، بسكويت عادي بـ115 جنيهًا، بيتي فور بـ120 جنيهًا، غريبة بـ125 جنيهًا.

فيما طرحت إحدى الشركات الأخرى الكحك والبسكويت وفقًا للأسعار الآتية: بسكويت سادة بـ130 جنيهًا، كعك سادة بـ150 جنيهًا، بيتي فور بـ170 جنيهًا، غريبة بـ170 جنيهًا، منين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا، كوكيز بـ170 جنيهًا.

ويواصل المعرض طوال شهر رمضان طرح عشرات المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، الأجبان، الألبان، الدواجن، اللحوم، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويشهد المعرض الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، متابعة دورية لانتظام العمل داخله وتوافر السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين، والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.







كحك العيد

أسعار كعك العيد

سعر الكعك

الكعك والبسكويت

عيد الفطر

حلويات العيد

سعر الكحك والبسكوت

حلوى عيد الفطر

سعر كيلو الكحك

سعر كيلو الكعك

سعر البسكوت

علبة الكحك

علبك البسكويت

عيد الفطر 2024

سعر كعك العيد 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة