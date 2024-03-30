محافظ الإسكندرية خلال إفطار ذوى الهمم: قطار أبو قير يستغرق 3 سنوات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال حفل الإفطار الجماعي مع الأطفال من ذوي الهمم والأيتام، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العصر الذهبي لذوي الهمم علي مدار سنوات.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أن محافظة الإسكندرية، تشهد عددا من المشاريع القومية الكبري، مؤكدا أن مشروع القطار السريع أبو قير، خطة الانتهاء منه في خلال 3 سنوات، وكذلك أيضا هناك مشروع كوبرى العامرية، الذي يتم الآن في أعمال خاصة بمشروع القطار السريع غرب المحافظة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك أيضا مشروع توسعة الكورنيش بطول 4.400 كيلو متر، سوف يشهد انفراده في الشارع السكندرى، وأن جميع المشاريع التي تتم علي أرض المدنية، هي لنهضة وعودة الإسكندرية عروس البحر المتوسط إلي مكانتها، وأوضح أن الإسكندرية مدينة تراثية وأثرية فيها أقدم شوراع في التاريخ، ولا نستطيع أن ننشئ مترو الأنفاق تحت الارض لأن المدنية عائمة علي المناطق الأثرية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي، الذي أقامته محافظة الإسكندرية باستاد الإسكندرية ، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة.



حفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية