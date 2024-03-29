واصلنى صوتك.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لنشر الوعى حول معاناة ذوى الهمم

محمد صبحى

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية بعنوان” إشارتوك” تحت شعار ” واصلني صوتك” وذلك ضمن مشروع تخرجهم بالشعبة الإنجليزية، وتهدف الحملة إلى نشر التوعية حول معاناة ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع في المجتمع حيث تتناول مواقف من حياتهم اليومية تظهر صعوبة تواصلهم و اندماجهم في المجتمع، وتستهدف الحملة الجمهور المصري بشكل عام وتحديدًا الشباب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية.

وتجسد الحملة بشكل أساسى شعور الصم وضعاف السمع بالعزلة والاكتئاب نتيجة لما يتعرضون إليه من تنمر وتهميش بالمجتمع وعلق على ذلك أحد منسقي الحملة قائلا “بالرغم من أن عالم الصم بيننا إلا أنه عالم غامض يجهله الكثيرون ويجهلون إشاراتهم ولغة جسدهم وتعابيرهم الرمزية ليصبح بذلك عالم خاص منعزل عن كل من حوله".

وأوضح الطلاب أن إدماج الصم وضعاف السمع في المجتمع لن يتحقق إلا من خلال التحفيز والتشجيع على تعلم لغة الإشارة بشكل صحيح ومبسط حيث إنهم يقومون بنشر فيديوهات تعليمية قصيرة لأساسيات لغة الإشارة بمختلف منصاتهم عبر السوشيال ميديا.

ووسط تفاعل ودعم قوي، تتلقى الحملة صدى كبير من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهر العديد استعدادهم وإقبالهم الشديد على تعلم لغة الإشارة، ووفقا لذلك جاء على لسان أحد منسقي الحملة أنهم تلقوا العديد من تساؤلات المتابعين حول توفير دورات لتعلم لغة الإشارة ذلك إلى جانب رغبة بعضهم في الانضمام إلى الحملة والتطوع بها لمساعدة أقرانهم من الصم وضعاف السمع

وجاء ذلك برعاية الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة وتحت إشراف الدكتورة حياة بدر الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان والدكتورة فرح أحمد المدرس المساعد بالشعبة الإنجليزية

وفي نفس السياق، تتماشى أهداف الحملة مع توجهات الدولة نحو تمكين وتأهيل ذوي القدرات الخاصة من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفاعليات أشهرها مبادرة “ قادرون باختلاف” تحت إشراف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى حصول ذوي الهمم على حقوقهم والمزايا القانونية في ظل رؤية الجمهورية الجديدة لعام 2030.

وتم إطلاق الحملة بمجهودات طلاب في الفرقة الرابعة تحت مظلة مشاريع التخرج بقسم العلاقات العامة والإعلان، حيث اشترك فيها كل من كارين ڤيكتور، ڤيرونيا مجدي، رحمة مروان، نور عصام، مريم الشبراوي، شهد سنارة، دينا سمير، يسرا هشام، آندي رأفت، هبة الله عادل، آية الله يس، مصطفى سامح، ملك عبد السلام، فرح حافظ، وچولي أنطوان.