عقب تعرضها للقصف الإسرائيلى.. اليونيفيل: استهداف مراقبينا أمر غير مقبول

إيمان حنا

قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان "يونيفيل"، إن استهداف مراقبينا أمر غير مقبول، جاء ذلك عقب إصابة 4 من مراقبيها جراء استهداف إسرائيلى لإحدى آلياتها بواسطة صاروخ أطلقته إحدى الطائرات المسيرة الإسرائيلية، عند أطراف بلدة رميش جنوبى لبنان، وفق "لبنان 24".

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن الآلية تابعة لمراقبين دوليين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتى يطلق عليها "اليونيفيل" .

وتضم الآلية التى تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة ضباط أحدهم أسترالى والثانى تشيلى والثالث نرويجى .

بينما نفى الجيش الإسرائيلى ارتكابه الحادث، قائلا "لم نستهدف أية سيارة تابعة لقوات اليونيفيل " .

فيما توجهت سيارات الإسعاف التابعة لـ"اليونيفيل" لإخلاء الجرحى.

ومن جهة ثانية ، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عدوانا جويا بالصواريخ استهدف أطراف بلدتي عيتا الشعب وشبعا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفاً بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -أرض.