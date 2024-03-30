ضبط 7 أشخاص بينهم مصابين واحتراق كمية من البوص فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وضبط 7 أشخاص من المشاركين فيها من بينهم مصابين وذلك بسبب خلافات الجوار ونتج عن المشاجرة إحتراق حوش ملحق بمنزل وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وحوش محترق وتم ضبط طرفى المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بمركز سوهاج بين " طرف أول " عيد ا ع ا 50 سنة عامل، وشقيقه عبد النبي ا ع ا 40 سنة عامل زوجة الأول كريمه ا ع ا 42 سنة ربة منزل مصابه "بكسر بالذراع الأيمن وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام .

وبين " طرف ثان " مغربي عباس ع ع 60 سنة مزارع، ونجل عمه عنتر خ ع ع 65 سنة مزارع، وزوجة الأول عائشة م ا ا 50 سنة ربة منزل مصابه " بجرح رضي بالجبهة واليد اليمني " وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام، ونجلة شقيق الأول عليه ا ا ع 42 سنة ربة منزل.

الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وقيام الطرف الثاني بإلقاء قطعة من القماش " مشتعله " علي حوش مبني بالطوب اللبن والطين ملحق بمنزل الطرف الأول مما أدي لإشتعال النيران بكمية من البوص وأفلاق النخيل تم إخمادها بسبب خلافات علي قطعة أرض تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.