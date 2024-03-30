اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بمزاعم ممارسة العلاج الروحاني في الإسكندرية

السبت، 30 مارس 2024 11:55 م
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بمزاعم ممارسة العلاج الروحاني في الإسكندرية ارشيفية
محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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داخلية




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