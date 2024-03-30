اليوم السابع
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ضبط المتهمين بتصوير شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء استحمامه

السبت، 30 مارس 2024 11:57 م
ضبط المتهمين بتصوير شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء استحمامه قوات امنية .. ارشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه (طالب "من ذوى الإحتياجات الخاصة") بقيام شخصين باستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالاستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض رى وقيام الأخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح ، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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