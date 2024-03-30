اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بالترويج لأعمال منافية للآداب أون لاين

السبت، 30 مارس 2024 11:51 م
ضبط المتهمين بالترويج لأعمال منافية للآداب أون لاين قوات امنية.. ارشيفية
محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" باستعداده وإحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول) لممارسة الأعمال المنافية للآداب . 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية ، وبحوزتهما  (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







الاداب

اعمال منافيه

الامن

الداخلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة