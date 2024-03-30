خيط الجريمة.. قصة عامل قتل شقيقه لإرتدائه ملابسه فى كرداسة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

شهدت منطفة كرداسة جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على قتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب قيام المتهم بارتداء بنطال ملك الضحية.

تفاصيل الواقعة بدأت ببحث المجنى عليه عن بنطال ملكه داخل منزله، ولكن لم يجده، وتبين أن شقيقه المتهم استعاره من دولابه، وخرج به، فستشاط غضب المجنى عليه وانتظره فور عدوته، وعقب وصوله نشبت بينهما مشاجرة قام على اثراها المتهم بطعن أخيه بسلاح أبيض وتبسبب في وفاته في الحال.

قررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة واستدعاء اهل الطرفين لسؤالهم حول الواقعة ، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير الصفة التشريحية لاستكمال التحقيقات.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على عامل متهم بقتل شقيقه فى كرداسة، خلال مشاجرة نتيجة ارتداء القاتل بنطال ملك الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل عامل على يد شقيقه فى كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن عامل قتل شقيقه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، نتيجة ارتداء المتهم بنطال ملك الضحية.