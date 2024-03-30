خدمات رمضانية.. كيفية التقديم لحج القرعة بوزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

تتيح وزارة الداخلية، كل عام، للمواطنين، التقديم في حج القرعة، وذلك لزيارة الأراضي المقدسة، حيث يتطلب الأمر وجود بعض البيانات والأوراق أثناء التقديم، وهي:

1ـ الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً.

2ـ رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق.

3ـ يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض" إن وجد".

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



