جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الليلة الماضية عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان.

وأشارت إلى استمرار الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في التحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق، وترافق ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.. كما أغار الطيران الإسرائيلي اليوم 3 مرات على بلدة الطيبة.

وحلقت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار فوق النبطية وإقليم التفاح وتقوم بتحليق دائري فوق المنطقتين وعلى علو منخفض جدا.