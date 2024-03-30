جريمة من زمن فات.. حكاية أول جريمة قتل نفذها سفاح الجيزة بشقة المقبرة

كتب إيهاب المهندس

بدأ حياته الإجرامية بارتكاب وقائع نصب في ملايين الجنيهات عن طريق مشروعات وهمية، ثم تطور نشاطه الإجرامي فأحترف التزوير، قبل أن يصبح أخطر مجرم في مصر بارتكاب 4 جرائم قتل متسلسل وأسلوب واحد استخدمه في التخلص من الجثث، عن طريق دفن الضحايا على طريقة ريا وسكينة، فكانت سكرتيرته "ن"، أول ضحاياه.

وخلال حلقة جديدة من حلقات "جريمة من زمن فات"، سنتحدث عن جريمة قتل سفاح الجيزة لسكرتيرته ودفنها في شقة المقبرة ببولاق، بعد أن هددته بكشفه أمام أهلها وأنها خطب شقيقتها بدلا منها.

نرجع للوراء لعام 2014، عندما كانت تعمل المجني عليها سكرتيرة لدي المتهم، وأوهمها بانه يريد أن يتقدم لخطبتها فوافقت، فتقدم المتهم لشقيقتها بدلا منها وهنا هددته المجني عليها بفضحه أمام أهلها ليقرر التخلص منها، فاستدرجها لشقة المقبرة وقام بقتلها ودفنها على طريقة ريا وسكينة في مارس من عام 2015.

استخدم السفاح دهائه وأقنع أهل الضحية ان ابنتهم تعرفت على مخرج لبناني وأنها سافرت معه إلى لبنان لتصوير إعلانات تلفزيونية، ليقوم بعد ذلك بالزواج من شقيقتها في نفس العام وبعد واقعة القتل بـ 3 أشهر.

بعد القبض على المتهم في نوفمبر من عام 2020، اعترف على العديد من جرائمه ومنها جريمة قتل المجني عليها سكرتيرته "ن"، وقدم المتهم للمحاكمة، وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصير عاقبته الجنايات بالإعدام شنقا، لتستريح روح الضحية في مرقدها.