"بذور" تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.. تعرف على أنواعها

كتبت إيناس البنا

تحتوي البذور على عناصر غذائية بشكل مركز، فهي غنية بالأحماض الأمينية والدهون الصحية أو أحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والألياف.

وفقا لموقع هيلث سايد، يمكن أن تساعد البذور في الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها مثل مرض السكري أو الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

أنواع البذور التى تمنع ارتفاع السكر

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدًا من الألياف، تساعد على تنظيم ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم في الجسم.



بذور الكتان

يمكن أن تساعد بذور الكتان في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، ذلك لأنها غنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التى تساعد التحكم في نسبة السكر في الدم وتساعد الألياف على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.



بذور اليقطين

للزنك دور مهم جدًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك زيادة حساسية الأنسولين، كما أنها غنية جدًا بالزنك والمغنيسيوم وفيتامين E ومضادات الأكسدة.



بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية جدًا بالمغنيسيوم ويمكن أن تعوض النقص، كما أنها محملة بالمعادن والفيتامينات الأخرى.