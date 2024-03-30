بدون متهم.. سر مقتل المطرب توباك شاكور بأمريكا

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

- مقتل المطرب توباك شاكور

في عامر 1996 بالولايات المتحدة، وقعت جريمة مقتل المطرب توباك شاكور

تعرض المطرب الشهير "توباك شاكور"، للقتل فى ولاية لاس فيجاس بأمريكا، بعد إطلاق النار عليه من مصدر مجهول داخل سيارته. قوات الشرطة لم تتوصل إلى الجانى، إلا أن رفاق توباك اتهموا خصمه مغنى الهيب هوب كريستوفر والاس، نتيجة الخلافات بينهما.

تعود الواقعة لذهاب المغنى "توباك شاكور" بسيارته إلى إحدى الحفلات الغنائية، وتوقف عند الإشارة الحمراء بجوار متحف "بيترسن" بمدينة لوس أنجلوس، وفجأة فتحت نافذة السيارة بجواره وأطلق منها 6 رصاصات فأردته قتيلاً، دون أن يعلم أحد من الجانى حتى الآن.