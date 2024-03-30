انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بالنيل فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة طالب يبلغ من العمر 19 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل دائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بمصرع طالب غرقا بنهر النيل دائرة مركز المنشاة وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق شخص بنهر النيل بمركز المنشاة، وتم انتشال الجثة "بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهرى" حيث تبين غرق المدعو حامد م ح ح 19 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفي المنشاة المركز.

وبسؤال نجل عمومته سعد ا ح ا 34 سنة سائق، وشاهدي الواقعة علاء ا ع ا 16 سنة طالب، وكريم ا م ا 19 سنة طالب – ومقيمون بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل رفقة الثاني والثالث جرفه التيار وتوفـي غرقاً ونفي الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.