السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتهديد شخص مقابل مبالغ مالية في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.م.ا."31 سنة عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد المجنى عليه "م.ا.م" بنشر صور خاصة به مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه وافشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور خاصة به مقابل مبالغ مالية ، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.