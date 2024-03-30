التحالف الوطنى يختتم اليوم مسابقة حفظ القرآن الكريم بحضور 720 متسابقا

الفيوم - رباب الجالى

بدأت اليوم السبت التصفيات النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم، التى ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، أمانة محافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، وقد وصل للأدوار النهائية 720 متسابقا بعد التصفيات التمهيدية التى تقدم إليها 2231 متسابقا.

وقال النائب محمد الجارحى أمين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الفيوم، أن التصفيات النهائية للمسابقة تقام بالمعهد الأزهرى للبنين، بجوار المنطقة الأزهرية، وبالقرب من ديوان عام محافظة الفيوم، وتم تقسيم المتسابقين على 6 لجان تحكيم، مشكلة من كبار رجال الدين بالمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف وإدارة الوعظ.

وأضاف أمين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الفيوم، أن الفائزين الأوائل فى كل قسم من أقسام المسابقة يفوزون برحلة عمرة، بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة لباقى الفائزين، وشهادات تقدير لكل المشاركين فى المسابقة.

ولفت النائب محمد الجارحى إلى أن المسابقة تجرى فى ثلاثة أقسام القسم الأول حفظة 10 أجزاء وبلغ إجمالى الذين تقدموا لهذا القسم 1288 متسابقا، وتقدم للقسم الثانى من المسابقة، حفظة 20 جزءا 646 متسابقا، كما تقدم إلى القسم الثالث من المسابقة، حفظة القرآن الكريم كاملا، 297 متسابقا، ليصل إجمالى المتقدمين للمرحلة الأولى 2231 متسابقا تم تصفيتهم إلى 720 متسابقا فى المرحلة النهائية التى تقام اليوم وغدا.



التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم



لجان التحكيم



التصفيات النهائية