إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقرآن الكريم برعاية التحالف الوطنى

الفيوم – رباب الجالى

قال النائب محمد الجارحى الأمين العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمحافظة الفيوم، إن مسابقة حفظ القرآن الكريم ، التى تنظمها مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، شهدت فى اليوم الثانى لها إقبال غير مسبوق.

وأضاف، فى بيان صحفى، أن إجمالى عدد الحضور بلغ 735 متسابق، موزعين على لجان التحكيم فى مراكز المحافظة، كما يلي:

فى مركز ابشواى حضر 114 متسابق، منهم 10 متسابقين فى المستوى الاول، و 72 فى المستوى الثاني، و82 فى المستوى الثالث.

أما فى ⁠مركز يوسف الصديق، فبلغ إجمالى عدد الحضور 80 متسابق، منهم متسابقين اثنين فى المستوى الأول، و4 متسابقين فى المستوى الثاني، و 74 متسابق فى المستوى الثالث.

أما مركز الفيوم، فقد بلغ إجمالى عدد الحضور 232 متسابق، منهم 41 متسابق فى المستوى الأول، 191 متسابق فى المستوى الثاني، ولم يتقدم أحد المستوى الثالث.

وفى ⁠مركز سنورس بلغ إجمالى عدد الحضور 102 متسابق ، منهم 5 متسابقين فى المستوى الأول، و97 متسابق فى المستوى الثانى، ولم يتقدم أحد المستوى الثالث.

وفى ⁠مركز طامية بلغ إجمالى عدد الحضور 98 متسابق، منهم 4 متسابقين فى المستوى الأول، و94 متسابق فى المستوى الثاني، ولم يتقدم المستوى الثالث أي من المتسابقين.

وفى مركز إطسا بلغ إجمالى عدد الحضور 109 متسابق، منهم 8 متسابقين فى المستوى الأول، و73 متسابق فى المستوى الثاني، و 28 متسابق فى المستوى الثالث.

وكانت انطلقت أمس الاثنين المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم برعاية التحالف الوطنى ومؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية بمشاركة 1427 متسابق ومتسابقة من كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتضم المسابقة ثلاث مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء).

ويدير المسابقة لجان تحكيم متخصصة من كبار العلماء والقراء والأئمة والوعاظ من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

وأكدت داليا الجارحى، مجلس أمناء مؤسسة الجارحي، أن الفائزين بالمراكز الأولى يحصلون على على رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى تكريم متنوعة للمتسابقين المتميزين فى التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة فى حفظ وفهم القرآن الكريم.



إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقران الكريم



مسابقة القران الكريم



إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقران الكريم برعاية التحالف الوطنى



إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقران الكريم برعاية التحالف الوطنى



إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقران الكريم برعاية التحالف الوطنى



إقبال فى اليوم الثانى للمسابقة الكبرى للقران الكريم برعاية التحالف الوطنى