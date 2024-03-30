الإعدام لتاجر مواشي أنهى حياة زوجته بـ15 طعنة بسبب خلافات أسرية في أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا لتاجر مواشى أنهى حياة زوجته بـ 15 طعنة نافذة بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ.



تعود وقائع القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد قيام المتهم "محمود. ع. أ"، 27 عاما، تاجر مواشى، بإنهاء حياة زوجته المجنى عليها "دعاء. خ. ع" 23 عاما.

انتقل إلى موقع الحادث رئيس مباحث قسم ثان أسيوط وتبين من المعاينة والفحص مقتل المجنى عليها "دعاء. خ. ع" بـ 15 طعنة بالصدر والظهر واعترف زوجها بارتكاب الواقعة.



وتوصلت تحريات النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجنى عليها على إثرها قام بإعداد سلاح أبيض "مطواة" واستغل وقوفها داخل المطبخ توجه إليها وقام بطعنها بعدة طعنات بالصدر وعندما حاولت المجنى عليها الفرار إلى صالة منزلهما خرج خلفها وقام بطعنها فى ظهرها حتى أن سقطت على الأرض وفارقت الحياة.