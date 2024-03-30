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الأسهم الذهبية.. 7 شركات ترتفع بنسبة تفوق 10% خلال أسبوع

السبت، 30 مارس 2024 12:00 ص
الأسهم الذهبية.. 7 شركات ترتفع بنسبة تفوق 10% خلال أسبوع البورصة
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت 7 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، رغم تراجع الحاد للمؤشرات وخسارة رأس المال السوقي حوالي 80 مليار جنيه، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 10.98% ليصل إلى مستوى 44.560 جنيه.

2- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 15.56% ليصل إلى مستوى 5.570 جنيه.

3- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 18.49% ليصل إلى مستوى 3.460 جنيه.

4- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 19.92% ليصل إلى مستوى 2.830 جنيه.

5- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 19.99% ليصل إلى مستوى 37.280 جنيه.

6- رواد السياحة-الرواد بنسبة 27.49% ليصل إلى مستوى 31.350 جنيه.

7- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 54.84% ليصل إلى مستوى 0.048 دولار.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -رابع أسبوع في شهر مارس- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 9079.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170.73 نقطة.


وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 79.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.258 تريليون جنيه إلى 1.193 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 5.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.5 مليار جنيه إلى 403.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.







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