احصل على تصريح لزينة رمضان والعيد وتجنب تحرير محضر سرقة كهرباء فى 4 خطوات

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت ترغب فى وضع زينة رمضان والعيد من أعمال الإنارة مع الحفاظ على عدم التعرض لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على ترخيص وتجنب الغرامات المالية التى يتم توقيعها على المخالفين و سارقي التيار الكهربائي و هى كالآتى:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب الحصول على وصلة تيار كهربائي لعمل زينة شهر رمضان المبارك.

2- اطلب من شركة الكهرباء توفير فنى متخصص لعمل وصلة تيار كهربائي بشكل سليم لا يضر بسلامة المواطنين ولا الشبكة.

3- فى حالة توصل زينة رمضان على عداد الوحدة السكنية أو التجارية لن تكون هناك حاجة لعمل تصريح.

4- الحصول على موافقة من شركه الكهرباء يضمن لك عدم التعرض لغرامات مالية ضخمة تصل لإضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى باعلى سعر شريحة للكيلو وات ساعة بمبلغ 145 قرشا.