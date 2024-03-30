اتبع هذه العادات لتنظيم مستويات الكورتيزول في جسمك

كتبت إيناس البنا

في هذا العالم التنافسي سريع الخطى، أصبح التوتر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، نتيجة الضغط الناتج عن إكمال المهام في الوقت المحدد، والضغط الناتج عن الحفاظ على حياة شخصية ومهنية جيدة.

ووفقًا لموقع healthsite عندما نواجه التوتر، تفرز أجسامنا هرمونًا يسمى الكورتيزول، والذي يشار إليه غالبًا باسم هرمون التوتر، في حين أن الكورتيزول ضروري لبقائنا على قيد الحياة، فإنه يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لدينا، والاستجابة المناعية، وضغط الدم وغيرها من القضايا الصحية.

كيفية تنظيم مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي.

1. احصل على قسط كافٍ من النوم

أظهرت دراسات أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مستويات مرتفعة من الكورتيزول، يعد النوم العميق لمدة لا تقل عن 7 - 9 ساعات كل ليلة أمرًا مهمًا للفرد البالغ، قم بإنشاء روتين مريح قبل النوم مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ لمساعدتك على تحسين نوعية نومك.

2. ممارسة تقنيات تخفيف التوتر

ممارسة الأنشطة التي تساعد على تقليل التوتر، مثل: التأمل، أو اليوجا، أو تمارين التنفس العميق، أو اليقظة الذهنية، يمكن أن تساعدك ممارسة هذه الأنشطة بانتظام على خفض مستويات الكورتيزول في جسمك وتعزيز الاسترخاء.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

يعد النشاط البدني أحد أقوى الطرق لتقليل مستويات الكورتيزول، ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتخفيف التوتر، يُنصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية في الأسبوع.

4. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعدك على تنظيم مستويات الكورتيزول لديك، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في وجباتك، تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين لأنها يمكن أن تساهم في ارتفاع الكورتيزول.

5. الحد من استهلاك الكافيين

الإفراط في تناول الكحول والكافيين يمكن أن يفسد مستويات الكورتيزول لديك ويمكن أن يرفعها، الحد من استهلاك هذه المواد للحفاظ على توازن مستويات الكورتيزول.