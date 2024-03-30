إصابة مزارع بطلق نارى في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، مزارع يبلغ من العمر 55 سنة مصابا بطلق نارى بالكتف الأيسر فتحتى دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وذلك على إثر قيام عامل بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال.

ترجع الواقعة عقب تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة مزارع بطلق نارى في مشاجرة دائرة مركز طما وتم نقله للمستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو علي ح ا ف 55 سنة مزارع من مستشفي طما المركزي مصاباً " طلق ناري بالكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ومقيم بمركز طما.

وبسؤال المصاب أتهم نجل عمه المدعو عبيد ع ا ف 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.