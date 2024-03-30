إجازة العيد بالإسكندرية.. اعرف الشواطئ المفتوحة وأسعارها.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى تلفزيون اليوم السابع جولة من محافظة الإسكندرية ، التى تستعد لاستقبال الزائرين فى إجازة عيد الفطر المبارك، بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، إلا أن هذا العام هناك 16 شاطئا مغلقا بسبب أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المندرة وحتى شاطئ السرايا.

وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.



الشواطئ الشرقية



الشواطئ الشرقية 2



شواطئ الاسكندرية ١



شواطئ البوريفاج 9