أسماء 14 مصابا حصيلة حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

ارتفعت حصيلة مصابى حادث تصادم بين سيارتين بمدينة أسوان الجديدة، مساء اليوم، السبت، إلى 14 حالة، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى سيارة ربع نقل، فى الشوارع الداخلية بمدينة أسوان الجديدة، بالقرب من منطقة الجهاز القديم، وتم تدخل الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً، وهم: رزان محمد زيدان، 8 سنوات، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، حنان حسين، 35 سنة، مصابة جرح قطعى بالقدم اليمنى، أحمد محمد أبو الحسن، 27 سنة، مصاب جرح قطعى بالجبهة، عبد الله أحمد سليم، 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم خليفة حسين، 23 سنة، جرح قطعى باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ضحى ماهر عمر، 17 سنة، جرح قطعى بالوجه، إيمان عز الدين أحمد، 23 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الرحمن محمد حنفى، 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر محمد حنفى، 12 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، سامى صالح يحيى، 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، محمد عبده عبد العزيز، 38 سنة، كدمات وجروح متفرقة بالجسم، ريان محمد عبده، 6 سنوات، جرح قطعى بفروة الرأس، هدية ماهر عمر، 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، حميده محمد الأمين، 52 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، عبد الله محمد عبده، 7 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.