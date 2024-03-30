اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة

السبت، 30 مارس 2024 08:00 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة حادث تصادم - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 7 أشخاص، اليوم، السبت، فى حادث سيارتين داخل مدينة أسوان الجديدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى سيارة ربع نقل، فى الشوارع الداخلية بمدينة أسوان الجديدة، بالقرب من منطقة الجهاز القديم.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإسعاف المصابين، وتحرر محضراً بالواقعة.

 

 







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