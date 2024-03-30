أسباب ألم الرأس بعد تناول وجبات الإفطار فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

يعاني أغلبنا من حالة آلام بالرأس بعد تناول الطعام أيًا كانت الوجبة التى يتناولها خاصة في شهر رمضان بعد تناول وجبه الإفطار، هناك الكثير من الأسباب التي قد تكون وراء الإصابة بهذا الألم في الرأس أو الصداع وفقًا لتقرير نشر في موقع head ache center المعني بصحة الدماغ وآلام الرأس

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأسباب المرضية التي قد تسبب آلام الرأس بعد تناول الطعام، وذلك يحدث بشكل كبير خاصة إذا ما تناول الإنسان طعامًا باردًا أو مثلجًا أو آيس كريم على سبيل المثال نتيجة انخفاض درجة حرارة الطعام بشكل ملحوظ يؤدي ذلك الى اضطرابات في الأوعية الدموية وسريان الدم فيها، كذلك يؤدي إلى اضطراب في الأعصاب ما يجعل ألم الرأس كرد فعل طبيعي للأمر

هناك أسباب أيضًا تحدث نتيجة التحسس الغذائي تجاه نوع من أنواع الطعام، فكل شخص منا له تحسس معين تجاه بعض أنواع الأطعمة أو المشروبات التي تثير لديها أعراض الحساسية والحكة والتي من بينها آلام الرأس والصداع أيضًا، وهناك أسباب تتعلق بالتهابات مفاصل الفك ما يؤثر على حالة الدماغ مسببًا الصداع أو ألم الراس الحاد.

وبعض الأسباب تتعلق بالأمراض المزمنة التي قد يكون الإنسان يعاني منها فبعض مرضى السكر يعانون من آلام في الرأس والصداع الشديد، بعد تناولهم لوجبتهم نتيجة طبيعة مرضهم، فضلاً عن بعض مرضى سرطانات الجهاز الهضمي أيضًا لديهم مشكلة من الصداع بعد تناول الطعام، أيضًا يمكن رجوع الأسباب للمشكلات الهرمونية أو اضطراب المستويات في الهرمونات في الجسم لدى البعض.