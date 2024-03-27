صداع الجانب الأيمن من الرأس.. ماذا يعنى وما أسبابه؟

كتبت فاطمة خليل

يعانى الكثير من الأشخاص من صداع في الجانب الأيمن من الرأس، ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة بما في ذلك الصداع النصفي والتهاب الجيوب الأنفية ويؤدي الصداع إلى ألم شديد في مناطق مختلفة، بما في ذلك الجانب الأيمن من الرأس، أو قاعدة الجمجمة، أو الرقبة، أو الأسنان، أو حتى العينين.

وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الصداع مثل قلة النوم وانسحاب الكافيين

أسباب صداع الجانب الأيمن من الرأس

يمكن أن يكون الصداع في الجانب الأيمن تجربة مؤلمة، وغالبًا ما يشير إلى مشكلات أساسية تختلف في شدتها. إن فهم الأسباب المحتملة والأعراض المصاحبة أمرا ضروريا للإدارة الفعالة والبحث عن الرعاية الطبية المناسبة".

ما سبب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس؟

وفقا للخبراء، الألم المستمر والمزمن على الجانب الأيمن من رأسك عادة ما يعني أنك تعاني من آلام الصداع النصفي.

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي يؤثر على حوالي 12% من السكان في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر شيوعا بين الإناث منه بين الذكور، يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت واضطرابات بصرية تعرف باسم الهالة.

تحديد مسببات الصداع النصفي، مثل بعض الأطعمة أو التغيرات الهرمونية أو العوامل البيئية، وتنفيذ تعديلات نمط الحياة أو الأدوية التي يصفها أخصائي الرعاية الصحية، يمكن أن يساعد في تقليل تكرار وشدة الصداع النصفي.

يمكن أن يزداد ألم الصداع النصفي سوءًا مع النشاط البدني ويمكن أن يستمر من ساعات إلى ثلاثة أيام.

صداع الجيوب الأنفية

صداع الجيوب الأنفية هو أحد أعراض التهابات الجيوب الأنفية ويشعرك بألم خفيف خلف عينيك أو في عظام الخد أو الجبهة أو جسر الأنف.

عادة، يختفي صداع الجيوب الأنفية بمجرد انتهاء العدوى.



إن علاج صداع الجيوب الأنفية يتضمن معالجة التهاب الجيوب الأنفية الأساسي باستخدام مزيلات الاحتقان أو الري الأنفي أو الأدوية التي يصفها الطبيب.



هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع الذي يمكن أن يهاجم الجانب الأيمن من رأسك هذه الأعراض في الغالب تشبه الضغط على جبهتك.

الإجهاد وتوتر العضلات

يمكن أن يكون سبب الصداع الإجهاد أو توتر العضلات في الرقبة والكتفين، إن إدارة صداع التوتر تتضمن تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التنفس العميق، أو التدليك، أو اليوجا، إلى جانب معالجة أي ضغوطات كامنة تساهم في التوتر

متلازمة سانكت

اضطراب آخر يمكن أن يسبب الصداع في الجانب الأيمن هو SUNCT - نوبات صداع عصبي أحادي الجانب قصيرة الأمد مع حقن الملتحمة وتمزيقها.



تسبب هذه المتلازمة نوبات قصيرة ومكثفة من الألم على جانب واحد من الرأس، وعادةً حول عين واحدة. يمكن أن يأتي الصداع في الجانب الأيمن من SUNCT أيضًا مع أعراض أخرى بما في ذلك:

-انسداد الأنف

-تعرق الوجه

تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

وفقًا للخبراء، هناك أيضًا بعض حالات الطوارئ الطبية التي تسبب الصداع في الجانب الأيمن فقط. إذا انفجر الشريان المتضخم ونزيف في الدماغ، فقد يؤدي ذلك إلى صداع شديد ومتفجر يسمى صداع الرعد.

يمكن أن يكون الألم على جانب واحد فقط من الرأس. يصل هذا النوع من الصداع إلى الحد الأقصى خلال دقيقة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأعراض مثل:

-ارتباك

-فقدان الوعي

-حمى

-تصلب الرقبة

-مشاكل عصبية مثل الضعف أو التنميل