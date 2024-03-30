«بيت الزكاة والصدقات» ينتهى من المسح الشامل لقرية «قلبشو» بالدقهلية

كتب ـ لؤى على

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقرية «قلبشو» مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان صحفي اليوم السبت الموافق 30 من مارس 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» ومسؤولي فرع البيت بالمنصورة كشف أن المستوى المعيشي لأهالي قرية قلبشو، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، البالغ تعدد سكانها 9000 نسمة، متدنٍ، وأغلب بيوت القرية مبنية من طابق واحد من الطوب الحجري ومسقوفة بالخشب.

أشار فريق البحث، إلى أن هناك 458 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالقرية في احتياج لتطبيق برامج الإعانات الشهرية والغارمين وستر وغطاء وصحة.. لتصبح قادرة على مواجهة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.

يستهدف «بيت الزكاة والصدقات» إجراء مسح شامل للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القرية لتوفير الخدمات المطلوبة، عن طريق تنفيذ برامج ستر وغطاء، والدعم النقدي، وكفالة اليتيم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات.