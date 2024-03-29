اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 10:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة

الجمعة، 29 مارس 2024 08:27 م
150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة المسجد الأقصى المبارك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى نحو 150 ألف مصل مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 150 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.







التراويح بالمسجد الأقصى

العشاء

المسجد الأقصى

القدس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة