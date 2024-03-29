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وزير الدفاع الإسرائيلى: سنوسع عملياتنا فى لبنان وسنصل بيروت وأماكن بعيدة

الجمعة، 29 مارس 2024 04:31 م
وزير الدفاع الإسرائيلى: سنوسع عملياتنا فى لبنان وسنصل بيروت وأماكن بعيدة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
كتب عبد الوهاب الجندى

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نقلت الإذاعة العبرية، عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قوله، بأن القوات الإسرائيلية "ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد".

 


وقد أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

 


وأضافت المصادر بحسب وكالة "وفا"، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.

 


وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفى الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.







وزير الدفاع الإسرائيلي

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بيروت

اسرائيل

غزة

يوآف جالانت




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