اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلى معارضة واشنطن لأى عملية برية فى رفح

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:30 ص
بلينكن يؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلى معارضة واشنطن لأى عملية برية فى رفح بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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جدد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن معارضته لعملية برية كبيرة فى رفح خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان، اليوم الثلاثاء خلال لقاء بلينكن وجالانت في واشنطن العاصمة.

وشدد بلينكن على وجود بدائل لغزو رفح من شأنه أن "يضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل ويحمي المدنيين الفلسطينيين"، على حد تعبيره.

وناقش بلينكن أيضًا الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية على الفور واستدامتها لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.. مؤكدا أن عملية برية كبيرة في رفح من شأنها أن تزيد من تعريض حياة أكثر من 1.4 مليون مدني فلسطيني يعيشون هناك، للخطر.







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