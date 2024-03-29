وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج يعيشون لسنوات مع أسرهم

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال - أشرف فوزى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" هذا العام تخاطب فئات متنوعة هى الأكثر عرضة لخطر المخدرات مثل الشباب والفتيات والحرفيين والسائقين المهنيين فى سياق درامى الأثر المُخيف والممتد لمشكلة المخدرات عليهم ودخولهم لدائرة مُغلقة من العواقب الوخيمة، وتجسيد مخاطر المخدرات وآثارها للأطفال والنشء فى إطار درامى جذاب يسعى لبناء حواجز نفسية لديهم يرتطم بها أى مساعٍ أو فضول للتجربة أو بدء تعاطى المواد المخدرة، كذلك كسر دائرة الإنكار لدى العديد من الأسر تجاه مشكلة المخدرات واستدعاء مخاطرها ووضعها بدائرة اهتمامهم، لاسيما وأن 60% من مرضى الإدمان يعيشون لسنوات مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطى أبنائهم.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة والتى تنفذها شركة مديا هب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك بحضور محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلى الوزارات والجهات الدولية المعنية.



الدكتور عمرو عثمان خلال استعراض نتائج حملة انت اقوى من المخدرات فى مراحلها السابقة



الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتوسط الكاتب الصحفى مدحت وهبه والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير البوم السابع خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج ومحمد السعدى



الدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والإعلامي جابر القرموطى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع والإعلامية داليا أشرف والدكتورة سحر محسوب



خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



محمد السعدي خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب