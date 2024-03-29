واشنطن تجرى محادثات أولية لتمويل قوة حفظ سلام فى غزة

وكالات

تجري إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن "محادثات أولية" بشأن خيارات تهدف لتحقيق الاستقرار بعد حرب غزة، تشمل مقترحاً لوزارة الدفاع "البنتاجون" للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال مسؤولان بـ"البنتاجون" ومسؤولان أمريكيان آخران طلبوا من المجلة عدم الكشف عن هويتهم، إن الخيارات التي يتم دراستها في المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية المغلقة، لن تشمل نشر قوات أمريكية على الأرض.

وبدلاً من ذلك سيذهب تمويل وزارة الدفاع الأمريكية من أجل تلبية احتياجات القوة الأمنية، وإكمال المساعدة المقدمة من دول أخرى.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت، والهياكل الأمنية في غزة، بمجرد انتهاء الأزمة"، دون ذكر تفاصيل محددة، لكنه أضاف: "أجرينا عدة محادثات مع الإسرائيليين وشركائنا بشأن العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة، عندما يأتي الوقت المناسب".