نحو جيل جديد للممارسة التمريضية... مؤتمر علمى بمعهد التمريض بجامعة القناة

محمد صبحى

نظم المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس مؤتمره السادس للبحوث الطلابية، تحت عنوان "جيل جديد للممارسة التمريضية في ظل الذكاء والتعليم الأخضر"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض.

وقد شهد الدكتور محمد عبد النعيم فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يرافقه الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

جاء المؤتمر بإشراف تنفيذي الدكتورة ماهيتاب محمد أحمد مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة عزيزة ممتاز مقرر المؤتمر، والدكتور أمل عبد العظيم المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

وقبل بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قام الدكتور محمد عبد النعيم بتفقد المعرض الطلابي الذي ضم ماكيت خاص بالذكاء الاصطناعي والإسعافات الأولية وإعادة تدوير المخلفات والبيئة النظيفة.

هدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب، مع عرض ونشر الإنتاج العلمي الإبداعي للطلاب.

كما تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي: تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، تطبيق الممارسة التمريضية القائمة على البحوث والاتجاهات في مختلف المشكلات الصحية، التعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي.