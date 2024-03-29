مصرع طفل فى الرابعة من العمر صدمته سيارة بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الرابعة من العمر مصرعه بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصطدام سيارة به أثناء لهوه بالشارع تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بدائرة مركز دار السلام وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفل مؤيد ر ح م 4 سنوات إلى مستشفي دار السلام المركزي " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة ومقيم بمركز دار السلام.

وبسؤال عمه المدعو محمد ح م ا 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل بذات الناحية إصطدمت بـه " ميكروباص " قيادة المدعو مؤمن م ا م 34 سنة سائق مقيم بذات الناحية مما أدي إلى وفاته ونفي الشبهه الجنائية .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم بـه بطريق الخطأ وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.