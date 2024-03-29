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مديرية التعليم بالجيزة توفر كعك العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى.. صور

الجمعة، 29 مارس 2024 11:36 م
مديرية التعليم بالجيزة توفر كعك العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى.. صور توفير كحك وبسكويت العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى
كتبت - مرام محمد

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أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إنتاج مدارس التعليم الفندقي من مستلزمات العيد متواجد بالأسواق ومنافذ البيع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح مدير المديرية أسعار مستلزمات العيد على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، المشكل بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت نشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت برتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن الاتصالات تواصلت لحجز الطلبات والعمل متواصل الليل بالنهار لإنجاز المطلوب بمتابعة وإشراف أمهر الطهاة لتغزو منتجات تعليم الجيزة الأسواق بجوده تضاهي الماركات المسجلة، لافتًا إلى أن للحجز والاستعلام يمكن التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01200394421.

احدى الطالبات
احدى الطالبات

 

الكعك
الكعك

 

طلاب التعليم الفندقى
طلاب التعليم الفندقى

 

طلاب التعليم الفندقي
طلاب التعليم الفندقي

 

مديرية تعليم الجيزة توفر كحك وبسكويت العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى
مديرية تعليم الجيزة توفر كحك وبسكويت العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى

 


 







كحك العيد

كحك وبسكوت العيد

اسعار الكحك

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مدارس التعليم الفندقي

مدارس التعليم الفني

كعك العيد

أسعار كعك العيد

سعر الكعك

الكعك والبسكويت

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سعر الكحك والبسكوت

حلوى عيد الفطر

سعر كيلو الكحك

سعر كيلو الكعك

سعر البسكوت

علبة الكحك

علبك البسكويت

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سعر كعك العيد 2024



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