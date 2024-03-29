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متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطى.. صور

الجمعة، 29 مارس 2024 04:19 م
متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطى.. صور قطع أثرية بمتحف شرم الشيخ
كتب محمد أسعد

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أقام متحف شرم الشيخ، معرضًا مؤقتًا للآثار، تحت عنوان "البشارة و العذراء"، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي.

قالت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعياً وهي أيقونة البشارة، وأيقونة القديس يوحنا، وأيقونة القديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية حيث تعد الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة حيث تقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.

وأضافت أنه تم إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

و من الجدير بالذكر أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي وسيستمر  لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو 2024.

قطع أثرية بمتحف شرم الشيخ
قطع أثرية بمتحف شرم الشيخ

 

قطع أثرية للاحتفال بعيد البشارة القبطي
قطع أثرية للاحتفال بعيد البشارة القبطي

 







وزارة السياحة والآثار

شرم الشيخ

عيد البشارة

الآثار المصرية




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