اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد البشارة غدا الجمعة 7 أبريل

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد البشارة غدا الجمعة 7 أبريل كنيسة - ارشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر عيد البشارة فى المسيحية من أول الأعياد، فلولا البشارة وحلول السيد المسيح فى بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء المسيحيون يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.
 
وتحتفل الكنيسة بعيد البشارة  غدا الجمعة الموافق 7 أبريل، حيث تأتى تحقيقا لمجئ ملكا للسيدة العذراء ليبشرها بحملها بميلاد بالسيد المسيح، ويؤكد الآباءأن السيد المسيح حل فى بطن العذراء بعد أن قالت "هوذا أنا أمة الرب ليكن لى كقولك"، هذه نقطة تأمل أن ربنا أحترم حرية صنعة يديه.
 
وفى إنجيل "لوقا" الإصحاح الأول أن الله أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمهيوسف واسم العذراء مريم. وفى الآية 28 "دخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك مباركة أنت فى النساء".
 
وفى الآيات (29-31) "فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك  لا تخافى يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وهاأنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد البشاره

انجيل لوقا



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