لجنة اختيار القيادات الجامعية تلتقى غدا 14 مرشحا لرئاسة جامعة القاهرة

محمد صبحى

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية، غدا السبت 30 مارس، المقابلات الشخصية مع القائمة النهائية المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة والتى ضمت 14 مرشحا، اذ تناقشهم اللجنة فى البرامج المقدمة منهم لرئاسة الجامعة وفق معايير استرشادية ومجموع من 100 درجة .

وبلغت قائمة المرشحين لمنصب رئيس جامعة القاهرة كل من الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور هشام سيد سليمان استاذ بكلية التجارة والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا رالدكترر خالد العامرى.

كما ترشح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد المعطى أبو سمرة عميد معهد الأورام والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحمن النشار والدكتورة ألفت رياض والدكتور أيمن حمدى قاسم والدكتور هيثم محمد عبد الحافظ والدكتور عمرو محمد عياد والدكتور أحمد عبده على الشريف عميد كلية العلوم والدكتور حسن مجدى البربري.