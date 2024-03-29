اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 10:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024 ؟

الجمعة، 29 مارس 2024 09:47 ص
كيف أنهت أسواق النفط تداولات مارس 2024 ؟ نفط ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ فى آخر جلسات شهر مارس أمس الخميس، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى العالم.

وعند التسوية أمس الخميس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.24% وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4%.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85% إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال مارس الجاري مكاسب بنسبة 7.15%.

وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تنفذ تخفيضات في إنتاج الخام لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومعظم الأسواق ستكون مغلقة اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة، ومن المقرر استئناف التداولات يوم الاثنين المقبل 1 أبريل 2024.







اسعار النفط

النفط

أسواق النفط

تداولات مارس 2024

اوبك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة