كوريا الشمالية ترد على دعوة اليابان لإجراء محادثات مع زعيم البلاد

وكالات

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الجمعة، عن وزيرة الخارجية تشو سون هوى، أن كوريا الشمالية "ليست مهتمة" بالدخول فى حوار مع اليابان، بحسب سكاى نيوز.

وكان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، قد أشار إلى إنه يريد إجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "دون أى شروط مسبقة" وإنه يشرف شخصيا على الجهود المبذولة لعقد أول قمة من نوعها بين قادة البلدين منذ 20 عاما فى محاولة لنزع فتيل التوترات المستمرة منذ عقود.

لكن كوريا الشمالية قالت إنها ليست مهتمة بعقد قمة مع اليابان وسترفض أى محادثات، مما يعنى عدم وجود أى تحسن فى العلاقات بين البلدين.

كما قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى والتى تتمتع بنفوذ كبير، إنها سترحب بالمحادثات فقط إذا كانت اليابان مستعدة لبداية جديدة دون "الهوس بالماضي".

وتوترت العلاقات بسبب خلافات من بينها اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قبل سنوات، واحتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية فى الفترة من 1910 إلى 1945 واستخدامها للعمل القسرى والاستعباد الجنسي.

كما توترت العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية بسبب برنامجى بيونج يانج النووى والصاروخي، إذ أجرت كوريا الشمالية عددا من تجارب الإطلاق فى الأشهر القليلة الماضية، وهو ما دفع سيول وواشنطن إلى فرض عقوبات جديدة.